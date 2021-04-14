برهم صالح: إنصاف ذوي الضحايا وضمان عدم عودة الاستبداد أعظم تقدير للشهداء

2021/04/14 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد الرئيس العراقي برهم صالح ان ضمان عدم عودة الاستبداد يجسد أعظم تقديرا للشهداء.

ودعا الرئيس صالح في بيان لذكرى مجزرة الانفال، الى الحفاظ على وحدة الصف بهدف عدم عودة الاستبداد بأي شكل من الأشكال إضافة الى إنصاف الضحايا، حيث طالب بالإسراع في تحقيق متطلبات ذوي الضحايا للتخفيف عن معاناتهم من خلال تلبية تطلعاتهم في توفير حياة حرّة كريمة وتقديم أفضل الخدمات.

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