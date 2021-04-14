الكاظمي: لن ندخر جهداً لإعادة المخطوفين من النساء والأطفال الأيزيديين

2021/04/14 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن حكومته لن تدخر جهداً لإعادة المخطوفين من النساء والأطفال الأيزيديين.وقال الكاظمي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بمناسبة حلول راس السنة […]

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