2021/04/14 | 21:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 5 بالمئة، الأربعاء، متأثرة بالتفاؤل بعودة الطلب على الخام، بعد تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أعقبته بيانات عن المخزون الأميركي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 دولار بما يعادل 4.7 بالمئة لتصل إلى 66.66 دولارا للبرميل.

وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.02 بالمئة مسجلة 63.02 دولارا للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.9 مليون برميل فقط.

وسجلت مخزونات الساحل الشرقي مستوى قياسيا منخفضا.

وزادت إمدادات البنزين في أحدث أسبوع، وهي مؤشر على استهلاك الولايات المتحدة من الوقود، إلى 8.9 مليون برميل يوميا، أعلى مستوياتها منذ أغسطس، حسبما أظهره تقرير إدارة المعلومات.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار النفط بفعل تقرير من وكالة الطاقة الدولية توقع توازن العرض والطلب على النفط في النصف الثاني من العام.

وأضاف التقرير أنه قد يتعين على المنتجين ضخ مليوني برميل يوميا إضافية لتلبية الطلب المتوقع.

"رويترز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتجاوز حاجز 66 دولاراً للبرميل وسط تفاؤل بعودة الطلب على الخام) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتجاوز حاجز 66 دولاراً للبرميل وسط تفاؤل بعودة الطلب على الخام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).