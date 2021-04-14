2021/04/14 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الطاقة الذرية: إيران مستعدة للبدء بتخصيب اليورانيوم حتى 60% في منشأة نطنز

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