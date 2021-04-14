CIA تحذر: انسحابنا من أفغانستان سيؤدي لمخاطر أمنية كبيرة

2021/04/14 | 21:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حذر مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، ويليام برنز، يوم الأربعاء، من أن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان سيضعف قدرات الولايات المتحدة في الرد على تهديدات تنظيمي داعش والقاعدة.

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