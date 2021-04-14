لا جديد غير الايديولوجيا - جاسم ألصفار

2021/04/14 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار لا جديد غير الأيديولوجياد.



جاسم الصفار14-04-2021تعيش دول الشرق الأوسط حالة ترقب متوتر للتغييرات التي يمكن أن تحصل في منطقتهم بمجيء الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن.



هذا مع العلم بأن الرئيس بايدن خبير بأوضاع منطقة الشرق الأوسط وسبق له أن عمل في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وترأسها لعدة دورات.



كما أنه، خلال السنوات الثماني التي قضاها كنائب لرئيس الولايات المتحدة، كان مشار ......





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