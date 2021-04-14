ما بين التهديد بالأوبئة و الترويع بالعطش، يحتار الأعداء .. ويختار الجلادون - بشير صقر

2021/04/14 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر من عشر سنوات قلنا : هناك حلول عملية للندرة المتوقعة في المياه العذبة ( ري وشرب)ولكن مصالح مستوردي الأرز لها اليد العلياكلمة قصيرة نطرحها عن الأزمة المحتدمة بشأن مياه النيل مع بعض دول الحوض قلناها منذ أكثر من عشر سنوات وتداولها الكثير من المهمومين بأمر الزراعة ومياه النهر في أوساط الفلاحين وزراع الأرز في أكثر من محافظة موجزها:1-أن وقف زراعة الأرز في 3 محافظات ( الفيو ......





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