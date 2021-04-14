2021/04/14 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على متهمين بالارهاب في ذي قار ..والعثور على عتاد متنوع في نينوى.وذكرت في بيان : ان قوة من قيادة عمليات سومر نفذت واجب تفتيش في قضاء سوق الشيوخ - قضاء المجر الكبير - قلعة صالح حيت القت فيه القبض على 5 مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب .واضاف ان : قوة من قيادة عمليات نينوى شرعت بواجب تفتيش في منطقة كرن الشيطان وعثرت على حزام ناسف جاهز للتفجير ورمانتين يدوية ودرع عسكري ضد الرصاص وقداحتين تفجير وعتاد رشاشة bkc ./انتهى3

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