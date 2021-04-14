اختتام اعمال جولة تراخيص نقل المشتقات لصالح وزارتي النفط والكهرباء

2021/04/14 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اختتمت وزارة النفط اعمال جولة التراخيص الخاصة بنقل المشتقات النفطية بحضور اللجنة المشرفة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس ومشاركة ( ٥٨ ) شركة وطنية مؤهلة للمشاركة بالتنافس على تقديم العطاءات.وقال الوكيل / حسب بيان للوزارة / ان المرحلة الثانية لجولة التراخيص التي تم استئنافها اليوم الأربعاء تضم محاور نقل المشتقات النفطية لصالح وزارة النفط من المصافي العراقية الى الموانئ الجنوبية.من جانبه قال وكيل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب ان : المرحلة الثانية لجولة تراخيص المشتقات النفطية تضم ٢٣ محورا تقدمت الشركات بعطاءاتها، وقد تم احالة مناقصة المحاور للشركات الفائزة وفق السياقات القانونية ، وان عملية تقديم العطاءات للشركات كانت بصورة علنية وفق شروط المناقصات العلنية.وكانت جولة التراخيص الخاصة بنقل المشتقات النفطية انطلقت يوم الاثنين الماضي بمرحلتها الأولى لصالح وزارة الكهرباء لنقل الوقود بانواعه من المصافي والمستودعات الى محطات توليد الطاقة الكهربائية في عموم البلاد./انتهى3

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