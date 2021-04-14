صور: الكاظمي يقيم مأدبة إفطار لعدد من الأطفال الأيتام

2021/04/14 | 21:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، مأدبة إفطار لمجموعة من الأطفال الأيتام.وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استضاف مجموعة من الأطفال الأيتام على مائدة الإفطار”.

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