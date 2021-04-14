وزير الزراعة: توجد مؤامرة إقليمية لإبعاد العراق عن الاكتفاء الذاتي

2021/04/14 | 21:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأربعاء، أن هناك مؤامرة إقليمية لإبعاد البلاد من الاكتفاء الذاتي من منتجاته.وقال الخفاجي خلال مشاركته في برنامج “الخيمة”، نور الماجد، إن”توازن سعر المنتج مع المستهلك مهم وننتظر موسم وفيرة”، مبيناً أن “مؤامرة اقليمية لأبعاد البلاد من الاكتفاء الذاتي من منتجاته”.وأضاف، “شكلنا لجان لمتابعة من يرفع الاسعار وسنحاسب […]

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