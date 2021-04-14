2021/04/14 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دمّرت طائرات إف 16 العراقية ثلاثة كهوف لإرهابيي داعش بسلسلة جبال حمرين.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير 3 كهوف لداعش بسلسلة جبال حمرين المركز الخبري الوطني.

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