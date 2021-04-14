2021/04/14 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني: طائرات F 16 تعالج 3 كهوف لداعش في سلسلة جبال حمرين

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