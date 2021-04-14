الكاظمي يستضيف مجموعة من الأطفال الأيتام على مائدة الإفطار (صور)

2021/04/14 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاربعاء، مجموعة من الأطفال الأيتام على مائدة الإفطار.

وحصلت (بغداد اليوم) على صور لمائدة الافطار التي اقامها الكاظمي بحضور العشرات من الاطفال الايتام.

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