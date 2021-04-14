2021/04/14 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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طيران القوة الجوية يعالج ثلاثة كهوف لداعش في جبال حمرين » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 21:30

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