البيت الأبيض يحدد موعد استئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران

2021/04/14 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الإربعاء، إن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يوم الخميس في فيينا.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يوم الخميس في فيينا.

وفي الأسبوع الماضي، أجرت إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي محادثات وصفها المشاركون بأنها “بناءة” لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 قائلة إن بنوده تصب في مصلحة طهران.

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