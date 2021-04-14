الصحة تحذر من كارثة وتلوح بالمزيد من الإجراءات

2021/04/14 | 21:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة في الحكومة الانحادية، الیوم الاربعاء، من استمرار حالة العزوف عن اخذ اللقاحات ضد فایروس كورونا

وقالت ربى فلاح عضوة فريق الاعلام الطبي، في تصريح صحفي: كل ما زاد اقبال المواطنین على اخذ لقاح فایروس كورونا، كلما وصلنا الى مناعة مجتمعیة في وقت قاسي، وھنا ننجح في تحجیم الفایروس، وثم تتم تقلیل الاجراءات الوقائیة وعودة الحياة الى طبیعتھا.

وأضافت: أن استمرار حالة العزوف الكبیر للمواطنین على اخذ اللقاح، يمكن ان يقابل باتخاذ اجراءات وقائیة اشد من المتخذة حالیاً وذلك لمنع ارتفاع الاصابات الیومیة ومنع تفشي الوباء بشكل كبیر وخطیر"، مبینة أن الارتفاع المستمر وبشكل كبیر، يمكن أن يؤدي إلى انھیار النظام الصحي وحصول كارثة.

وأكدت عضو الفريق الاعلامي الطبي في وزارة الصحة، ان "الوضع لغاية الآن مسیطر علیه في المؤسسات

الصحیة، وھناك قدرة استیعابیة كبیرة لاعداد المتزايدة للمصابین بفایروس كورونا، ولكن لكل نظام صحي له قدرة محددة، وزيادة اعداد المصابین عن ھذا الحد، سیكون له تأثیر كبیر وخطیر.

PUKmedia وكالات

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