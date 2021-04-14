تعرف على 3 فوائد للتمر عند تناوله على الافطار والمسموح به في حالة السكري ​

2021/04/14 | 21:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 5 دقیقة

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يعتبر التمر غذاء مثاليا لبدء الافطار خلال شهر رمضان، وهو يقدم لك العديد من الفوائد الصحية، لكن هناك ضوابط معينة لتناوله في حالة السكري فأن من الافضل تنوال تمرة او تمرتين في المرة الواحدة او 3 تمرات يوميا على الاكثر.

وفيما ياتي اهم التغيرات التي يحدث في الجسم عند تناول التمر على الافطار:

1- التمر يمد جسمك بدفقة من الطاقة، في صورة سكريات الفركتوز والغلوكوز، وهو ما يحتاجه الجسم بعد الصيام.

2- يحتوي التمر على الألياف الغذائية، وهي تحفز حركة الأمعاء، وتساعد في الوقاية من الإمساك، وهي مشكلة قد يعانيها البعض خلال شهر رمضان.

3- الإفطار على تمر يكسر حدة جوع الصائم، وهذا يساعده على عدم تناول كمية كبيرة من الطعام على وجبة الإفطار.

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