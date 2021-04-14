2021/04/14 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي شخصان مصرعهما، الأربعاء، في حادثتين منفصلتين ضمن مناطق العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مصدر طبي في حديث لـ"ناس" (14 نيسان 2021)، إن "مواطناً قُتل في منطقة بغداد الجديدة، إثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مسلح يستقل دراجة نارية، دون معرفة هوية المهاجم".

وأضاف المصدر "استقبلنا الجثة في أحد مستشفيات العاصمة، في وقت فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في ملابسات الحادث للوصول إلى المتورطين".

وفي سياق منفصل، "قُتل شخصٍ آخر داخل منزله الواقع في منطقة (كم الكيلاني) ضمن دور التجاوز، بعد مهاجمته بالة حادة من قبل مجهول، اصيب على اثرها بجروح بليغة وفارق على آثرها الحياة".

وأشار المصدر إلى أن "الجثة جرى نقلها إلى الطب العدلي، وتم فتح تحقيق في الحادث"، دون مزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمتا قتل في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمتا قتل في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).