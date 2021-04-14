2021/04/14 | 21:42 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بايدن: أرسلنا القوات الأميركية إلى أفغانستان لمنع هجمات القاعدة ضدنا

بايدن: نحذر طالبان من مهاجمتنا أثناء الانسحاب وسنقوم بالرد في حال تم ذلك

بايدن: انسحابنا من أفغانستان سيكتمل قبل ذكرى 11 سبتمبر

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