فتح باب الاستيراد ينخفض بأسعار الطماطم والدجاج في العراق

2021/04/14 | 21:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الزراعة العراقية انخفاض أسعار محصول الطماطم والدجاج في الأسواق بعد فتح باب الاستيراد.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "الوزارة أعطت إجازات الاستيراد لمحصول الطماطم بكمية …

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