الوزراء العراقي: قطاع التمور سيوفر فرص عمل كبيرة

2021/04/14 | 21:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت أمانة مجلس الوزراء العراقي، أن قطاع التمور سيوفر فرص عمل كبيرة لأبناء المناطق الواقعة ضمن مزارع النخيل.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن نائب الأمين العام لمجلس الوزراء …

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