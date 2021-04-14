بايدن يعلن الانسحاب من افغانستان ايلول المقبل

2021/04/14 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن عن انسحاب قوات بلاده من افغانستان بحلول ايلول المقبل.وقال في كلمة متلفزة انه حان : الاوان لعودة الجنود الى الديار وحان الوقت لانهاء اطول حرب خاضتها الولايات المتحدة .واضاف بايدن ان : بلاده ستدعم الحكومة الافغانية ولكنها لن تنخرط بعمليات عسكرية.وان هاجمتنا طالبان سنرد عليها.وتابع ان : انسحابنا ليس معناه عدم محاربة الشبكات الارهابية اينما كانت./انتهى3

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