وزير الخارجية الأمريكي: حان الوقت لإعادة قواتنا إلى الوطن

2021/04/14 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انه حان الوقت لإعادة قوات بلاده إلى الوطن.وقال وزير بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن "هذه لحظة مهمة لتحالفنا"، معتبرا أنه حان الوقت لإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن"./انتهى2

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