الانتصار العسكري على داعش وداعش الإرهاب يطل برأسه - مصطفى محمد غريب

2021/04/14 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب هل سنواجه تجربة ثانية بعدما كانت الأولى أكبر مأساة دموية إنسانية وآلة من الدمار التي ساهمت بتهجير مئات الآلاف وهدمت مدينة الموصل وآثارها التاريخية وجعلت ثلث البلاد تحت سطوت الإرهاب والقتل والحرب والدمار، وعندما قالوا انتهينا وهم من كانوا السبب عادت المسرحية الدرامية تطل من فوق خشبة المسرح السياسي والقتالي والطائفي وهذه هي بوادر التوسع والتقدم وقد يستهزئ من يستهزئ لكن تجربة داعش الأولى ماثلة أمام ......





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