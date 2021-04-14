الصحة ..تسجل 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/04/14 | 21:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ24 الماضية 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 949050 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 40 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14836, فيما تم تسجيل 5196 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات...

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