2021/04/14 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني علقت شركة شركة أسترازينيكا، اليوم الأربعاء، على خلفية إيقاف الدنمارك استخدام لقاحها المضاد لكورونا لعلاقته المحتملة بحالات نادرة جدا من الجلطات الدموية.وقالت الشركة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إنها “تدرك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هكذا علقت أسترازينيكا عقب توقف الدنمارك عن استخدام لقاحها المركز الخبري الوطني.

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