طائرات F 16 العراقية تغير على مواقع للتنظيم في جبال حمرين

2021/04/14 | 21:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استهدف طائرات الـ f16 العراقية، الأربعاء، مواقع لتنظيم داعش في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه “بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من قيادة العمليات الخاصة الثانية، طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية يعالج ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال […]

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