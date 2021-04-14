جماهير ليفربول تهاجم حافلة ريال مدريد قبل

2021/04/14 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعرضت حافلة ريال مدريد، اليوم الأربعاء، لتحطيم الزجاج عند دخولها لملعب أنفيلد، حيث سيواجه الفريق خصمه ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على تويتر، محاولة عمال الملعب إزاحة بقايا الزجاج المحطم من حافلة ريال مدريد، داخل ملعب أنفيلد".يذكر أن "ليفربول يواجه مهمة صعبة أمام ريال مدريد في أنفيلد، مساء الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".ويحتاج ليفربول للانتصار بنتيجة 2-0 أو أكثر للتأهل لنصف النهائي، بعد خسارته بنتيجة 1-3 ذهابا في مدريد.

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