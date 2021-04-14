"حان الوقت".. بايدن يعلن بداية النهاية لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة

2021/04/14 | 22:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطاب الثلاثاء، أنه "حان الوقت لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة"، معلنا الانسحاب الكلي للقوات والمعدات الأميركية من أفغانستان ابتداء من أول مايو المقبل.

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