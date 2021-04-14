2021/04/14 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن تدمير ثلاثة كهوف لـ”داعش” في جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “طائرات إف 16 تعالج 3 كهوف لإرهابيي داعش”.

وأضافت أن العملية “تمت في سلسلة جبال حمرين”.

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