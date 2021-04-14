دعوة لتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات

2021/04/14 | 22:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول في وزارة شؤون الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان ان قانون الناجيات الايزيدييات لم يدخل حيز التنفيذ لحد الآن.

وقال خيري بوزاني مدير شؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب شرع قانونا لانصاف الناجيات والايزيديات بعد الظلم الكبير الذي تعرضن له، لكنه ورغم مرور شهرين على صدور القانون لم يدخل حيز النتفيذ لحد الآن.

واضاف: انه ولتنفيذ بنود هذا القانون يجب التنسيق بين ممثل الايزيديين في وزارة الاوقاف ولكن لحد الآن لم تنفذ هذه الخطوة.

واشار الى ان هذا القانون خطوة جيدة لتقليل المآسي والآلام الي تعرض لها الايزيديين ولايجوز تاخير تنفيذ القانون بذريعة عدم استقرار الاوضاع في قضاء شنكال.

وسيسهم القانون في العمل على إنصاف الناجيات والمحررات من قبضة تنظيم داعش الارهابي، وتعويضهن معنويا وماديا، وتأمين حياة لائقة وكريمة لهن، وإعادة تأهيلهن وزرع ثقتهن بأنفسهن، بعدما اقترف بحقهن، من جرائم اغتصاب وسبي واختطاف واستعباد، وبيع في أسواق النخاسة.

وتشمل بنود القانون التعويض المادي والمعنوي بمعناه العريض، من اعتماد رواتب شهرية للناجيات وكل المشمولين بهذا القانون كالأطفال، وتوفير الفرص الاقتصادية والاستشارية والمعالجة الصحية والنفسية، وغير ذلك من أشكال وآليات الدعم والإسناد.

PUKmedia طه عبدالله/اربيل

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