خلية الازمة: العراق قد يدخل في مرحلة الخطر

2021/04/14 | 22:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو خلية الازمة النيابية غايب العميري، الاربعاء، وجود ازمة صحية في العراق قد تتطور الى مرحلة الخطر في حال استمرار المواطنين بالعزوف عن اخذ لقاح كورونا.

وقال العميري في تصريح خاص لموقع NRTعربية، اليوم (14 نيسان 2021)، انه "فيما يخص الأزمة صحية نعم هناك أزمة صحية ويمكن ان تتفاقم الى مرحلة الخطر بسبب التزايد في اعداد الإصابات وكذلك الحالات الحرجة واعداد الوفيات".

واضاف، ان "من الممكن ان نصل الى مرحلة تعجز فيها المؤسسات الصحية من المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز عزل عن استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المصابين، وأعتقد أن السبب الرئيسي بالتزايد الحاصل في عدد الاصابات يعود الى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وكذلك استخفاف المواطن بفيروس كورونا لذلك نجد هناك الكثير من الاصابات".

واضاف، ان "العزوف عن أخذ اللقاح رغم بأن هناك تطمينات كثيرة من منظمة الصحة العالمية وكذلك الشركات المنتجة سبب اخر للدخول في محرلة الخطر".

واوضح، انه "نكرر ندائنا ورجاءنا للمواطن العراقي كي يسجل على الرابط في موقع وزاره الصحة من أجل أخذ اللقاح، مشيرا الى ان اللقاح آمن وفعال ومن انتاج شركات رصينة وكبيرة وعالمية".

وتابع، اننا "في حاجة لوعي صحي كبير ومن المهم ان يطبق الحجر الصحي وليس الحظر الامني مع التزام عال بالإجراءات الوقائية واتخاذ إجراءات تشددية وعقوبات أن صح التعبير في حال مخالفة الإجراءات الوقائية.

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