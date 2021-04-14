2021/04/14 | 22:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مواطنون وشهود عيان، مساء اليوم الاربعاء، عن سماع صوت انفجار قوي بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وقالت وزارة الاخلية في حكومة اقليم كوردستان في بيان: سمعنا قبل قليل صوت انفجار قوي في اطراف مطار اربيل الدولي.

واضاف البيان: تم توجيه الجهات ذات العلاقة بمتابعة والتحقيق في الحادث، وبعد ذلك سنعلن عن نتائج التحقيق واسباب الانفجار.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع دوي انفجار قرب مطار اربيل الدولي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع دوي انفجار قرب مطار اربيل الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).