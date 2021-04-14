قوباد طالباني: اتفاقنا حول الموازنة جاء بجهود الجميع

2021/04/14 | 22:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، علي بابير رئيس جماعة العدالة الكوردستانية في مدينة السليمانية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الاوضاع السياسية الراهنة وملف الاتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والاطراف السياسية على قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واشاد رئيس جماعة العدالة الكوردستانية بدور وصبر وجهود الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان من اجل ترسيخ الحقوق والمستحقات المالية للمواطنين في اقليم كوردستان.

من جانبه، اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ان الاتفاق الذي حصل بين حكومة اقليم كوردستان والاطراف السياسية وتثبيته في الموازنة الاتحادية للعام 2021 جاء بجهود وهمة جميع الاطراف والكتل الكوردستانية.

PUKmedia خاص

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