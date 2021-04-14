2021/04/14 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، الاربعاء، بياناً بشأن استهداف مطار أربيل، مؤكدة أنه تم في محيط المطار.

وجاء في البيان، إنه "سُمع قبل قليل دوي انفجار في محيط مطار أربيل الدولي، وقد تم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في الحادث".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم الاربعاء، باستهداف مطار أربيل بصاروخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية إقليم كردستان تصدر بياناً بشأن استهداف مطار أربيل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية إقليم كردستان تصدر بياناً بشأن استهداف مطار أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).