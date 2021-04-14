محافظ اربيل :بدء التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ والمعلومات الأولية تفيد بعدم وجود خسائر بشرية

2021/04/14 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو ان التحقيقات بدء التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ، الذي استهدف مطار اربيل مبينا ان المعلومات الأولية تفيد بعدم وجود خسائر بشرية"./انتهى2

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