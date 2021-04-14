2021/04/14 | 23:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أولى الصور بعد القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/14 | 23:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولى الصور بعد القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولى الصور بعد القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).