الجوية يستهل ابطال آسيا بالخسارة من الشارقة الاماراتي

2021/04/14 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

خسر فريق الجوية بكرة القدم اليوم الاربعاء (14 نيسان 2021) من الشارقة الاماراتي صفر - 1، في لقاء جرى ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الثانية بدوري ابطال آسيا والمقامة في مدينة الشارقة بنظام التجمع.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" البداية كانت إماراتية في الضغط ومحاولات تهديد المرمى الجوي حيث تراجعت خطوط الاخير الى الخلف لإمتصاص الضغط الشرقاوي والذي نشط فيه الى الامام كايو لوكس وبيريرا، مع فرصة عراقية فعلية لابراهيم بايش في البداية، بعد الدقيقة العاشرة توازنت الكفة بين الفريقين مع افضلية نسبية للفريق العراقي بتهديد المرمى الاماراتي ، وكادت رأسية أيمن حسين أن تهز الشباك بهدف التقدم في الدقيقة 32 لولا إرتطام كرته بمدافع الامارات، أعقبتها رأسية علي كاظم في الدقيقة 34 تدخلت العارضة لإبعادها وكانت الاخطر في هذا الشوط، ، بينما كانت الفرصة الأخطر للشارقة التسديدة البعيدة لكايو لوكس في الدقيقة 38 ،أبدع الحارس الجوي فهد طالب بالتصدي لها، بعدها تبادل الفريقان في الضغط والتهديد حتى نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي".

وأضاف،" وبكر الشارقة بهدف السبق في الدقيقة 62 جاء بواسطة خالد باوزير،وحاول الجوية الضغط بفرص خطرة تصدى لها الحارس الاماراتي عادل الحوسني،وتعرض لاعب الجوية همام طارق لعملية طرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 88، ونجح فريق الشارقة بالتنظيم الدفاعي، لينتهي اللقاء بخسارة الجوية صفر – 1".

وكانت المجموعة الثانية قد شهدت في لقاء سبق مباراة الجوية والشارقة، تعادل فيه تراكتور الإيراني وباختكور اأوزبكي 3 – 3، لحساب الجولة الاولى أيضا.

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