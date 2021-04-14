بيان من داخلية إقليم كردستان بشأن قصف مطار أربيل

2021/04/14 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

اصدر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، بينانا بشأن استهدف مطار اربيل .وقال الجهاز في بيان مقتضب، "سُمع قبل قليل دوي انفجار في محيط مطار أربيل الدولي، وقد تم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في الحادث".

وكان مصدر امني افاد في وقت سابق، بان الأجهزة الأمنية في الإقليم أغلقت مداخل مطار أربيل بعد الهجوم الصاروخي.

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