الجوية يخسر أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

2021/04/14 | 23:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعخسر فريق القوة الجوية امام نظيره الشارقة الاماراتي بهدف نظيف في دوري ابطال آسيا.وسجل هدف الشارقة خالد باوزير في الدقيقة 62 من المباراة.وشهدت المباراة طرد لاعب القوة الجوية همام طارق في الدقيقة 89 من المباراة.

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