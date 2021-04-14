داخلية كردستان تصدر بياناً بشأن سماع دوي انفجار في محيط مطار أربيل

2021/04/14 | 23:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن سماع دوي انفجار في محيط مطار أربيل الدولي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، “سُمع قبل قليل دوي انفجار في محيط مطار أربيل الدولي، وقد تم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في الحادث، وسنوافيكم بملابسات الانفجار ونتائج التحقيق لاحقاً”.

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