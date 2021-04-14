العيداني يكشف المردود الايجابي لميناء الفاو على محافظة البصرة

2021/04/14 | 23:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد محافظ البصرة اسعد العيداني، الاربعاء، ان جميع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المحافظة مؤخرا ومستقبلا تنعكس بشكل إيجابي على الواقع العام في العراق.

وقال العيداني في تصريح لـ NRT عربية، (14 نيسان 2021)، ان "انجاز ميناء الفاو الكبير والاهتمام بالطرق الخارجية التي تمر بالموانئ العراقية جميعها تعود بمردود مادي على العراق بشكل عام والبصرة على وجه الخصوص".

واضاف، ان "جميع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المحافظة مؤخرا ومستقبلا تنعكس بشكل إيجابي على الواقع العام في العراق"، مشيرا الى اهمية "التضامن بين الحكومة المحلية والاتحادية من اجل اعمار البلد".

N.A

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