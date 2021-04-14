2021/04/14 | 23:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 44 دقیقة

1300 مشاهدة

أفاد مراسلنا في نينوى، الأربعاء، بتعرض معسكر يتواجد فيه الجيش التركي لقصف صاروخي، موضحا ان القصف أسفر عن اصابة احد المدنيين.

وذكر مراسلنا، (14 نيسان 2021)، ان "صاورخين استهدفا معسكر زليكان ، الذي تتواجد فيه القوات التركية في ناحية بعشيقة شمالي نينوى"، موضحا ان "أحد الصاروخين سقط داخل المعسكر ولم تعرف الخسائر التي تسبب بها حتى الآن".

وأضاف، أن "الصاروخ الثاني سقط في قرية زليكان القريبة من المعسكر وأدى إلى إصابة شابة بجروح متوسطة، مشيراً إلى أن مصدر الصواريخ ما زال مجهولا".

واشار مراسلنا، الى ان "احد الصواريخ وقع على قرية كودات القريبة من المعسكر وادى الى جرح امرأة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل NRT: توجيه 3 صواريخ الى القاعدة التركية بناحية بعشيقة في محافظة نينوى.) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل NRT: توجيه 3 صواريخ الى القاعدة التركية بناحية بعشيقة في محافظة نينوى.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).