2021/04/14 | 23:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الأربعاء، القصف الأخير الذي طال مطار أربيل مساء اليوم، بـ"التصعيد الخطير".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال زيباري في تدوينة تابعها "ناس"، (14 نيسان 2021)، "الليلة كان هناك هجوماً إرهابياً آخر عبر طائرة، لتقويض أمن كردستان العراق.

وأضاف، "يبدو أن الميليشيات نفسها التي استهدفت المطار قبل شهرين عادت إليه مرة أخرى، وهذا تصعيد واضح وخطير".

وأكدت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الأربعاء، سماع دوي انفجار في محيط مطار أربيل الدولي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 نيسان 2021)، إنه "سُمع قبل قليل دوي انفجار في محيط مطار أربيل الدولي، وقد تم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في الحادث".

واضافت: "سنوافيكم بملابسات الانفجار ونتائج التحقيق لاحقاً".

ودوّى صوت انفجار في الجانب الشمالي الغربي من مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، إن "صاروخا استهدف مطار أربيل".



من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.

في الأثناء قال محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريح لوكالة الانباء الرسمية العراقية إنه "لا توجد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الاستهداف الصاروخي لمطار أربيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هوشيار زيباري بعد قصف أربيل الليلة: تصعيد خطير عبر طيران مسيّر!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هوشيار زيباري بعد قصف أربيل الليلة: تصعيد خطير عبر طيران مسيّر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).