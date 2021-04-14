هجوم صاروخي على مطار أربيل في إقليم كردستان.. و

2021/04/14 | 23:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن صاروخا استهدف مطار أربيل.وذكرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقاً بحادثة استهداف مطار أربيل، وفقاً لوكالة أنباء العراق "واع".وأكد أوميد خوشناو، …

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