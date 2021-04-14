سرايا “أولياء الدم” تتبنى هجوم أربيل

2021/04/14 | 23:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تبنت سرايا “أولياء الدم”، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي.وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها “سرايا أولياء الدم بالعراق” في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إنها “تتبنى هجوما قالت […]

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