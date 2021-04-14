2021/04/14 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الأربعاء، القصف الأخير الذي طال مطار أربيل مساء اليوم، بـ"التصعيد الخطير".وقال زيباري في تغريدة له، "الليلة كان هناك هجوماً إرهابياً آخر عبر طائرة، لتقويض أمن كردستان العراق".وأضاف، "يبدو أن (الميليشيات) نفسها التي استهدفت المطار قبل شهرين عادت إليه مرة أخرى، وهذا تصعيد واضح وخطير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هوشيار زيباري: طائرة بدون طيار استهدفت مطار أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هوشيار زيباري: طائرة بدون طيار استهدفت مطار أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).