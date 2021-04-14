وزارة الداخلية في إقليم كردستان: الهجوم على مطار أربيل نفذ بطائرة مسيرة

2021/04/14 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واعاكدت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، ان الهجوم على مطار اربيل نفذ بطائرة مسيرة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انه "بعد التحقيق في سبب الانفجار الذي وقع الليلة في مطار أربيل الدولي، تبين أن الهجوم نفذته شركة تي إن تي درون ووجهت إلى قاعدة قوات التحالف داخل المطار".واضافت، انه" لم تقع إصابات ولم تلحق سوى أضرار مادية بمبنى"، مؤكدة انه "لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر ومكان الكذبة".وفي وقت سابق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، ان صاروخا استهدف مطار اربيل .وقال الجهاز في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "صاروخا استهدف مطار اربيل الدولي"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.الى ذلك، أفاد مراسلنا، بان الأجهزة الأمنية في الإقليم أغلقت مداخل مطار أربيل بعد الهجوم الصاروخي.

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