أول تعليق من البنتاغون على هجوم مطار أربيل

2021/04/14 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت متحدثة باسم البنتاغون للحرة إن وزارة الدفاع على علم بالتقارير حول استهداف مطار أربيل الدولي، الأربعاء، بكردستان العراق.

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